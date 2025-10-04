El GALP Ría de Vigo visita Tarragona para intercambiar experiencias
El objetivo es conocer formas de trabajar que se puedan replicar en Galicia
REDACCIÓN
Una delegación del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Vigo-A Guarda, que incluye a los concellos de Cangas y Moaña, visita esta semana diferentes municipios y entidades de Tarragona. Un viaje para intercambiar experiencias y para conocer proyectos y métodos de trabajo que puedan ser replicados en el ámbito del GALP mediante financiación de los fondos europeos Fempa.
Este recorrido incluye reuniones con cofradías como la de A Ràpita y L’Ametlla de Mar y de entidades como la Federación de Productores de Moluscos del Delta del Ebro y de la mejillonera L’Avi Agusti. El programa incluyó una visita a las bateas de mejillón y ostra de A Musclera de L’Avi Agusti para conocer su sistema de cultivo; la estación náutica de A Ràpita, donde pudieron comprobar el funcionamiento de bicis náuticas y navegar por el Delta del Ebro; o una reunión con la cofradía Verge da Carme, que mostró los prototipos de bandejas de pescado compuestas en un 20% por cáscara de arroz.
La delegación que se encuentra en Tarragona cuenta con el presidente del GALP Ría de Vigo y patrón mayor de Aldán, Juan Manuel Gregorio; un representante de la Cofradía de Cangas, José Luis Martínez; y la asistencia técnica del pósito cangués, Berta Barreiro. Las actividades comenzaron el martes, con la visita al puerto de Ametlla para conocer una fábrica de hielo y un vehículo diseñado para la recogida de redes. También acudieron a una subasta en la lonja y luego a las instalaciones de Nova Devimar, especializada en la depuración de moluscos y que cuenta con una máquina que retira las «barbas» del mejillón.
- Heridos graves un padre y un hijo al chocar un coche contra su moto en Domaio
- Vuelve a caer un coche en la «trampa» de la calle Segadas en Cangas
- Los mayores alzan la voz en Cangas por la dignidad
- La residencia de mayores proyectada en Moaña prevé 7 metros de altura en O Carrachal
- Vacían de muebles y enseres las casas de Nazaret para su rehabilitación
- El edificio de As Lagoas encara su recta final con todas las viviendas vendidas
- Sin barcas pero con motos en el muelle de Cangas
- Bueu recurre a planes de empleo para reforzar su plantilla con cinco personas