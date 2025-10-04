El GALP Ría de Vigo visita Tarragona para intercambiar experiencias

Una delegación del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Vigo-A Guarda, que incluye a los concellos de Cangas y Moaña, visita esta semana diferentes municipios y entidades de Tarragona. Un viaje para intercambiar experiencias y para conocer proyectos y métodos de trabajo que puedan ser replicados en el ámbito del GALP mediante financiación de los fondos europeos Fempa.

Juan Manuel Gregorio (1º por la izq.) y José Luis Martínez (2º por la derecha) en una de las visitas . | GALP

Este recorrido incluye reuniones con cofradías como la de A Ràpita y L’Ametlla de Mar y de entidades como la Federación de Productores de Moluscos del Delta del Ebro y de la mejillonera L’Avi Agusti. El programa incluyó una visita a las bateas de mejillón y ostra de A Musclera de L’Avi Agusti para conocer su sistema de cultivo; la estación náutica de A Ràpita, donde pudieron comprobar el funcionamiento de bicis náuticas y navegar por el Delta del Ebro; o una reunión con la cofradía Verge da Carme, que mostró los prototipos de bandejas de pescado compuestas en un 20% por cáscara de arroz.

La delegación que se encuentra en Tarragona cuenta con el presidente del GALP Ría de Vigo y patrón mayor de Aldán, Juan Manuel Gregorio; un representante de la Cofradía de Cangas, José Luis Martínez; y la asistencia técnica del pósito cangués, Berta Barreiro. Las actividades comenzaron el martes, con la visita al puerto de Ametlla para conocer una fábrica de hielo y un vehículo diseñado para la recogida de redes. También acudieron a una subasta en la lonja y luego a las instalaciones de Nova Devimar, especializada en la depuración de moluscos y que cuenta con una máquina que retira las «barbas» del mejillón.