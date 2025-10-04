Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eugenio Outeiro, Cláudia Morán e Manolo Broa gañan os Premios Johan Carballeira

O certame de poesía distinguiu o poemario "Réquiem" | No de xornalismo o texto galardoado foi a reportaxe «Convivir co lume. O baleiro que arde: un territorio a mercé do lume»

A reunión deste sábado en Bueu do xurado do Premio Johan Carballeira de Poesía.

A reunión deste sábado en Bueu do xurado do Premio Johan Carballeira de Poesía. / T.G.

David García

Bueu

Eugenio Outeiro Lojo na categoría de poesía e Cláudia Morán e Manolo Broa na de xornalismo son os galardoados nos Premios Johan Carballeira que convoca a Concellería de Cultura de Bueu. Os xurados reuníronse durante a xornada deste sábado para as deliberacións e ao fío do mediodía deuse a coñecer o fallo.

O galardón de poesía chega este ano a súa vixésimo oitava edición e nesta ocasión o gañador foi Eugenio Outeiro Loja co poemario «Réquiem». O autor é licenciado en Filoloxía Portuguesa pola Universidade de Santiago e actualmente traballa como profesor de portugués na Escola de Idiomas de Lugo. Xa ten publicado anteriormente obras como «Às vezes vida» e «Mordida». O xurado deste ano escolleu «Réquiem» entre un total de 44 poemarios e destacou que se trata dunha proposta «ben artellada e moi acaída para o significado do premio convocante». O tribunal estaba integrado polo gañador da edición do ano pasado, Xosé Luis Mosquera; a poeta Silvia Penas; e o escritor, crítico literario e profesor da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo Manuel Forcadela. No seu fallo apuntan que «Réquiem» conta cunha «estrutura e arquitectura poética traballada, delicada no tratamento, nada panfletario que engancha por unha musicalidade evidente, de vocación trobadoresca e que conecta coa oralidade».

O xurado tamén enxalzou o feito de que se trata «dunha poética máis clásica e diferente da cultivada na actualidade e que formula un plantexamento de verdadeiro acto de memoria histórica».

O xurado do certame de xornalismo durante a súa deliberación este sábado en Bueu.

O xurado do certame de xornalismo durante a súa deliberación este sábado en Bueu. / T.G.

No caso do certame de xornalismo o texto premiado é un traballo conxunto asinado por Cláudia Morán e Manolo Broa publicado no suplemento Sermos Galiza, de Nós Diario. Trátase dunha reportaxe titulada «Convivir co lume. O baleiro que arde: un territorio a mercé do lume» e que establece unha correlación entre o despoboamento e os incendios, o contraste entre o urbano e o rural e as distintas vagas de lumes. O xurado valorou unha proposta que supón unha análise das «aldeas case sen veciñanza, cunha perspectiva orixinal sobre os tópicos do lume».

A reportaxe afonda na responsabilidade cidadá e política e o impacto sobre o territorio, «ofrecendo unha visión directa do conflito e establecendo unha progresión eficaza no contido». Os autores achegan datos e contexto a un problema que non é sinxelo e chama á reflexión dun xornalismo que reivindica «o valor fundamental como elemento democratizador e emancipador da cidadanía contribuíndo á súa autonomía e conformador do espírito crítico».

O xurado desta vixésimo segunda edición do premio de xornalismo estaba integrado polo presidente da Asociación Amigos de Johan Carballeira, Manuel Mosteiro; o gañador da edición do ano pasado, Lois Pérez; e a xornalista Diana López. O tribunal quixo ademais facer unha mención especial a outro dos traballos: «Altri e a erosión da identidade galega: cando o monocultivo enterra a memoria», da escritora e autora bueuesa Miriam Ferradáns e publicado en Nós Diario.

Os Premios Johan Carballeira están dotados con 1.500 euros en cada unha das categorías e desde o Concello de Bueu avanzan que a entrega terá lugar antes de final de ano nun acto público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents