El Concello de Moaña lleva al extremo eso de informar a los vecinos.

La conocida «rotonda» del Concello de Moaña siempre se caracterizó por ofrecer folletos informativos sobre programas municipales o de la Diputación, así como carteles de eventos culturales. Pero parece que se le está yendo de las manos eso de informar a los vecinos, hasta el punto de que ayer se podía disfrutar de la lectura de una revista del corazón. Todo lo que sea leer está bien.

El BNG de Cangas, ya en modo electoral

Un «boletín informativo» del BNG de Cangas llegó ya a los buzones de vecinos de algunos barrios de la villa. Teniendo en cuenta que las elecciones locales no serán hasta 2027, se puede considerar que están siendo bastante previsores. Incluye una entrevista con la alcaldesa, Araceli Gestido, quien se declara comprometida «con el bien común, el diálogo la convivencia y un gobierno para las personas y para mejorar Cangas». ¿Habrá réplica de la oposición también en modo buzoneo?

Ya nadie se acuerda del pueblo saharaui

Mientras los concellos, partidos políticos de izquierdas y sindicatos de la comarca hiperventilan con la guerra de Gaza, compitiendo por ver quién es más solidario con el pueblo palestino, cualquiera diría que se han olvidado del pueblo saharaui, tremendamente más vinculado con España. Puede parecer, dios no lo quiera, que cuando Pedro Sánchez regaló el Sáhara Occidental al régimen marroquí impuso también un silencio sepulcral a la izquierda patria. Desde luego, no se esperan flotillas que desafíen a Marruecos.