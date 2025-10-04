Bueu destinará a las pistas de O Xistro y el campo de Laxes los nuevos fondos deportivos de la Diputación

El gobierno local de Bueu tiene definidos los proyectos que presentará a la nueva convocatoria del plan de infraestructuras deportivas que impulsa la Diputación de Pontevedra. Las obras se centrarán en dos espacios: las pistas deportivas de O Xisto y el campo de fútbol de Laxes, en el que si hay suficiente disponibilidad de fondos se prevén hasta dos intervenciones.

La propuesta para las pistas deportivas de O Xistro, en la parroquia de Cela, no es nueva. El Concello ya intentó acometer la mejora de este espacio – que es perentoria– con cargo a otros planes, pero finalmente tuvo que renunciar. Ahora parece que sí podrá ir adelante, tal como indican el alcalde y el concejal de Deportes, Félix Juncal y Ricardo Verde. La intervención está presupuestada en más de 66.000 euros e incluirá un acondicionamiento del recinto deportivo y la dotación de un nuevo sistema de iluminación eficiente.

El campo de fútbol de la Cultural Deportiva Beluso será el otro punto en el que se concentrará la inversión del plan provincial. En este caso la Concellería de Deportes tiene dos prioridades. La primera es la renovación del sistema de iluminación, con la colocación de unos nuevos focos led como los instalados recientemente en el campo de A Graña.

Las pistas deportivas de O Xistro, en Cela. / Santos Álvarez

Nueva torreta

Esta obra se completará con la colocación de una nueva torreta de iluminación que sirva para sustituir a la que tiró el temporal «Herminia» durante el pasado invierno. Una borrasca previa ya había derribado antes otra de las torretas, pero se pudo reparar de manera satisfactoria.

Este proyecto está presupuestado en 56.000 euros y los focos actuales, que ya son tipo led, no se eliminarán, sino que se podrán reutilizar en otras instalaciones municipales.

Con estas dos intervenciones la inversión con este plan de infraestructuras deportivas asciende a algo más de 122.000 euros. Desde el gobierno local confían en que la asignación de fondos al Concello sea suficiente para poder materializar una tercera obra, que sería también en el campo de Laxes. El concejal de Deportes avanza que el consistorio cuenta con un proyecto técnico para rehabilitar los vestuarios del campo de fútbol, donde se han registrado desperfectos en los últimos meses. El coste es de unos 27.000 euros y desde el gobierno local confían en que pueda incluirse en esta convocatoria de la Diputación de Pontevedra.