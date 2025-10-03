Los técnicos locales ven difícil que la oposición «vergonzosa» se anule

El primer contacto con los técnicos municipales que tuvo el gobierno de Cangas para saber sí existía alguna posibilidad de anular la prueba teórica para el polémico examen de empleado de servicios múltiples para los colegios públicos del municipio no ofreció demasiadas posibilidades. La respuesta recibida es que, más allá de que se pusieran opciones de respuestas graciosas o no políticamente correctas, las preguntas que puso el tribunal estaban dentro del temario al que tuvieron accesos los opositores. Es cierto que todavía falta la respuesta de la asesoría jurídica que tiene contratada del Concello de Cangas, que aún no emitió una valoración jurídica de lo que había sucedido, aunque no parece que diste mucho de lo que opinan los técnicos municipales.

El tribunal del concurso oposición cogió experiencia a medida de que se celebraban las pruebas para la estabilización laboral en el Concello de Cangas. Ahí fue donde se curtió y, al parecer, con éxito. Claro que este proceso de estabilización estaba sujeto a un concurso de méritos, más que a una oposición.

Otras fuente señalan que si bien es cierto que lo que premia es que las preguntas estuvieran en el examen, también hay que tener en cuenta que el haber hecha tan fácil la prueba teórica, podría entenderse que vale menos que el concurso, cuando debe ser al contrario. Claro que esto es difícil de valorar.

El presidente del tribunal, Alfonso Molanes, se encuentra de vacaciones fuera de España, y no atiende las llamadas telefónicas. Por otra parte, los demás miembros del tribunal consideran que es un asunto confidencial, del que solo tiene que saber el tribunal.

Ahora mismo, según el expediente, está pendiente de resolución la última alegación presentada por uno de los opositores, que está relacionada precisamente con el carácter de las opciones de respuestas a las preguntas realizadas. Pero todo es muy gris. No hay claridad por parte de nadie en este asunto. Y extraña que el presidente del tribunal se fuera de vacaciones sin contestar a esta alegación.

El gobierno local de Cangas también trata de mantener distancia. Insiste en que es una cuestión del tribunal, que los gobiernos deben permanecer al margen de los procesos selectivos, que es algo que otorga credibilidad a que las pruebas están al margen de cualquiera injerencia política .