Las tarifas de la piscina y el régimen interno vuelven a pleno

REDACCIÓN

Bueu

El expediente con el modelo de prestación de servicio de la piscina municipal, el cuadro de tarifas y el reglamento de régimen interno regresa el lunes al pleno de Bueu. El periodo de exposición pública finalizó en septiembre, con una única alegación presentada por el PP, y ahora debe someterse a aprobación definitiva. Todo indica que solo se tendrá en cuenta una parte de esa alegación, en el punto referente a que los el Bono Mocidade incluya a jóvenes hasta 21 años. Las otras dos sugerencias –más modalidades para el abono familiar y ampliar el horario– en principio serán rechazadas.

Los plenos de Bueu vuelven a su horario habitual de las 20.00 h después del periodo estival y el orden del día incluirá además fijar una fecha para la recepción de los trabajos realizados en el marco de la segunda y última prórroga del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), la desafectación de cinco vehículos municipales debido a su grave estado de deterioro y una moción del PP en contra de la subida de la tasa de la basura por parte de la Mancomunidade.

