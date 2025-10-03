Septiembre deja 301 parados más en la comarca, que ya suma tres meses en rojo

El mercado laboral de O Morrazo concluyó el verano de la peor forma posible, acumulando tres meses seguidos de aumento del paro y destruyendo nada menos que 301 puestos de trabajo solo en el mes de septiembre. Sumados a los números en rojo de agosto y julio, desde los meses centrales del estío hay 357 parados más anotados en la Oficina de Emprego, llegando a la cifra de 3.782 trabajadores. La variación interanual sigue siendo positiva pues, aunque en septiembre de 2024 solo se habían destruido 161 puestos de trabajo, entonces había 159 desempleados más en la zona.

Los datos oficiales del paro –adulterados en los últimos años desde que el Gobierno central aprobase la figura del contrato fijo discontinuo haciendo imposible saber cuántas personas contratadas están efectivamente trabajando en estos momentos– reflejan una subida del desempleo en todos los concellos de la Comarca. El que peor llevó el fin del verano fue Marín, con 115 parados más y un total de 1.064. Le sigue Cangas, en donde se destruyeron 103 contratos a lo largo del pasado mes. Son en estos momentos 1.295 los cangueses en la cola del paro. En Bueu el fin del periodo estival y por lo tanto de la temporada principal de turismo deja a 43 parados más para un total de 463. El municipio que mejor resistió a septiembre fue Moaña, que tiene ahora a 960 parados, 40 más que hace un mes.

Por sectores, ninguno se salva tampoco de la mala situación económica que genera la llegada del otoño. Eso sí, en la pesca la incidencia es pequeña, con solo dos parados más y un total de 158 personas buscando un contrato. Como era de prever fue el sector servicios el que salió peor parado del final del verano. Ahí se destruyeron 223 empleos y el paro en este ramo de la economía afecta ya a 2.738 personas.

La industria fue el segundo sector con peor comportamiento, al concentrar 31 rupturas de contratos y sumar a 398 solicitantes de empleo. En cuanto a la construcción, con la llegada del otoño las empresas del ramo tienen a 14 contratados menos y son 208 los que buscan empleo en la obra.

Por sexos fueron las mujeres las más perjudicadas por la subida del paro, al representar 197 de las nuevas desempleadas y alcanzar las 2.305. Los varones suman 104 parados más y son 1.477. En cuanto al paro juvenil, se destruyeron 28 trabajos que realizaban menores de 25 años.