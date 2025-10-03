Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Semana de Cine vuelve hoy a Cangas

REDACCIÓN

Cangas

El Cineclub Cangas arranca hoy en el Auditorio la programación de su XX Semana de Cine con el ciclo Cinemas Ocultos y la temática «Mapa das fendas», con historias de resistencia y descubrimiento. «Antes de nós», dirigida por Ángeles Huerta, inaugura el ciclo (21:00 horas). Narra la vida más íntima de Castelao como médico en Rianxo y en su matrimonio con Virxinia Pereira.

