La Semana de Cine vuelve hoy a Cangas

El Cineclub Cangas arranca hoy en el Auditorio la programación de su XX Semana de Cine con el ciclo Cinemas Ocultos y la temática «Mapa das fendas», con historias de resistencia y descubrimiento. «Antes de nós», dirigida por Ángeles Huerta, inaugura el ciclo (21:00 horas). Narra la vida más íntima de Castelao como médico en Rianxo y en su matrimonio con Virxinia Pereira.