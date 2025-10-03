Reunión anual de los Abuelos Solidarios en Bueu

Los Abuelos y Abuelas Solidarios de O Morrazo celebran este domingo su decimosexta comida anual, que será en Bueu. Los actos comenzarán con una misa cantada por la Coral Polifónica de Bueu a las 12.00 horas en la iglesia de San Martiño de Bueu. La posterior comida será a partir de las 14.30 horas en la carpa del restaurante Loureiro, que estará amenizada por un conjunto musical.

Como cada año habrá una ponencia y este año el invitado es el doctor bueués Aureliano Davila, que hablará sobre el cáncer. El médico fue jefe de servicio de Medicina Nuclear en Povisa entre 1974 y 1999.