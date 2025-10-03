La residencia de mayores proyectada en Moaña prevé 7 metros de altura en O Carrachal

Promociones Souto y González SL proyecta construir la primera residencia para personas de la tercera edad de Moaña. El plan especial de infraestructuras y dotaciones para levantar este edificio en la zona de O Carrachal ha superado el informe ambiental estratégico, logrando así el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Los promotores reconocen que habían buscado emplazamientos a lo largo de los años y ahora trabajan en todos los informes sectoriales antes de redactar el proyecto de ejecución en una gran parcela sobre los edificios del barrio residencial de O Rosal.

El informe de Medio Ambiente desvela una ordenación del ámbito que propone la edificación en la zona más elevada y con menor pendiente del terreno. La intención es que sume 4.571 metros cuadrados con una altura máxima de 7 metros que incluya bajo, primera planta y aprovechamiento bajo cubierta.

El desarrollo destinaría 8.666 metros cuadrados a zona verde privada además de un pequeño recinto triangular, en el borde oeste del ámbito. Para viarios de acceso se destinarían 2.613 metros cuadrados.

Las obras incluirían la mejora de la vía privada existente en la parcela dando salida a la calle Donato Bernárdez. Esa vía es muy utilizada por los moañeses al conectar O Rosal directamente con la carretera general PO-313 y por lo tanto también con la Autovía do Morrazo.

La Dirección Xeral de Urbanismo presentó varias recomendaciones al plan especial como la negativa a que se implante viviendas tuteladas o similares dado que éstas deberían conceptuarse obligatoriamente como un uso residencial «que está prohibido en suelo rústico».

El Instituto de Estudos do Territorio pide medidas preventivas y correctoras más concretas, señalado las «incidencias paisajísticas» que se pueden derivar de urbanizar «una parcela de naturaleza rústica en una zona dominante del relevo».

De todas formas la Xunta concluye que la obra proyectada no tendrá efectos ambientales adversos significativos.