El reciclaje y valoración de las redes de pesca se teje en un encuentro en Cangas

«Redes de España. Hacia un nuevo sistema de gestión de aparejos y redes de pesca descartadas». Bajo ese proyecto estatal se reunieron ayer en Cangas representantes del sector para avanzar en una iniciativa enfocada en la valorización de las redes de pesca en desuso y el impulso a la economía circular a través del denominado «empleo verde». El proyecto está impulsado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y el Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), y cofinanciado con fondos europeos.

Algunos de los objetos que se pueden crear con el reciclaje de aparejos. / FdV

Redes de España, que forma parte del proyecto Pleamar, trabaja en un sistema para «recoger y reciclar aparejos y redes de pesca descartadas, garantizando su trazabilidad y reintroducción en mercados como la automoción y la aeronáutica», explican sus promotores, además de perseguir su «certificación y correcta gestión al final de su vida útil y avanzar hacia el residuo cero». Entre sus actividades destacan la creación de marca «Redes de España», el desarrollo de un sistema de gestión, divulgación y sensibilización de la economía circular y la perspectiva de género, la formación en puertos pesqueros y la investigación para desarrollar nuevos materiales.

En el encuentro de ayer en Cangas participó la alcaldesa, Araceli Gestido, quien destacó la apuesta por este tipo de iniciativas. Todo el proceso contará con un sistema digital que permitirá seguir cada material desde su recogida hasta su reincorporación como producto reciclado, «minimizando su impacto ecológico». Una vez recuperados, se entregarán a entidades autorizadas para transformarlos en productos reutilizables, «impulsando la economía circular». Algunos de esos nuevos productos decorativos o prendas, se expusieron ayer en el salón de plenos.