Promueven una plataforma por el mal estado de la piscina
Usuarios se quejan de que las máquinas de gimnasia siguen sin arreglar y oxidadas
Cangas
Usuarios de la piscina municipal A Balea de Cangas van a promover la creación de una plataforma de afectados ya que las máquinas para hacer gimnasia siguen sin arreglar por el Concello. Aseguran que la piscina cuenta con 1.400 usuarios y lamentan que siendo un edificio tan bueno haya tanta tardanza para arreglar las máquinas que no funcionan, que llevan así un año. Dicen que de las tres de elíptica, sólo funciona una, como también las tres de correr y las dos de pedales sólo una, además de que los sillones de las estáticas están todos rotos y la sala de musculación muy oxidada.
El concejal de Deportes, Eugenio González, está buscando las opciones económicas para sustituir la maquinaria averiada.
