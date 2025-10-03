O Morrazo, con la Flotilla de Gaza

«Con sentimiento de tristeza por lo que está ocurridendo y sin que todo el mundo gestione estos sentimientos de la misma manera». Así se refirió a la situación en Gaza Amaia Pérez Izaguirre, una de las portavoces del Movemento Global para Gaza en la concentración de ayer en Cangas, dentro del calendario de protestas simultáneas convocadas por este colectivo en 17 localidades para pedir la liberación de los activistas detenidos por las fuerzas israelíes tras la interceptación de la Flotilla de ayuda humanitaria a la franja de Gaza para romper el bloqueo de Israel.

Concentración en Moaña. / Santos Álvarez

Decenas de personas secundaron la protesta y en Moaña también se realizó una concentración convocada por el Concello frente al consistorio.

El colectivo MorrazoPalestina también celebra hoy en Cangas, de 16:00 a 22:00 horas, una lectura continuada de los nombres de 18.500 niños asesinados en Gaza, al que animan a participar. Será en tres lugares simultáneos de la villa: reloj de la Alameda Vella, palco de la música y capela do Hospital.

Intervenciones en la concentración en Cangas. / Santos Álvarez

En Moaña la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), encabezó la protesta con un discurso contra el Estado de Israel al que calificó de aplicar desde su fundación «políticas racistas y supremacistas» y de ser «un estado genocida». Para la nacionalista las acciones de Israel en la guerra de Gaza «son asimilables a las que el nazismo perpetró contra los propios judíos en Alemania». Reclamó al Gobierno de España «cortar toda relación diplomática y comercial con Israel».

Santos alabó a la flotilla asegurando que pretendía «romper el bloqueo de la franja de Gaza» y que las detenciones de los activistas fueron «un secuestro». Intervino también, en representación de la Asociación de Mulleres de Moaña, Concha Trigo, con un poema del escritor Manuel Pereira Valcárcel.