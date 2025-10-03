Moaña tendrá la primera Oficina de Xustiza de Galicia

El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, visitó ayer en Moaña las instalaciones del hasta ahora Juzgado de Paz, que acogerán la primera Oficina de Xustiza no Municipio de toda Galicia. Así, se desarrollarán en Moaña, a modo de experiencia piloto, todas las funciones establecidas en la nueva Ley de Eficiencia Judicial. La iniciativa se enmarca en la apuesta de la Xunta por ofrecer «una justicia más próxima y disponer de servicios en todo el territorio, con independencia del lugar de residencia», apuntan desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

La nueva Oficina de Xustiza de Moaña, así como las que se vayan implantando en el resto de Galicia que sumarán 268, se configurará como la puerta de acceso a la Administración de Justicia, al ampliar los servicios con un mayor catálogo de gestiones. Contará con un sistema de videoconferencia, permitirá el intercambio de documentos judiciales e incluirá trámites que antes requerían desplazarse a las capitales.