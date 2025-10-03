Menuda tensión hay en O Barrio de O Forte

Menuda tensión hay en el barrio de O Forte. De esas que marcan época. Hasta hace un par de años, la principal preocupación del barrio eran el comportamiento de determinada gente en los alrededores de la Casa de Cultura. Ahora también hay un problema de aparcamientos. Que no es que lo hubiese antes, pero se acentuó con el paso del tiempo. Hay más vehículos y las mismas plazas. Pero también O Forte sufre la presión turística.

Daniel Chapela,de inadvertido a protagonista

La metedura de pata del Concello de Bueu que supuso aplazar la asamblea de la Mancomunidade de O Morrazo demuestra el poco control que el bipartito local tiene sobre Daniel Chapela. Se había marchado del PP y, desde esas, el gobierno local lo dejó indiferente, tanto que no se comunicó a la Mancomunidade de Morrazo de esa «excisión» en el PP de Bueu. Y, claro, ahora Daniel Chapela está en la cresta de la ola. Pasó de pasar inadvertido por todos a estar en el centro del debate, por no haber sido convocado para la Comisión de Cuentas de la Mancomunidade de Morrazo ni para la asamblea de la misma.