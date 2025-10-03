La mejora del vial del polígono de Castiñeiras: un proyecto gafado y (casi) imposible

El proyecto del Concello de Bueu para la reordenación de la carretera principal del polígono industrial de Castiñeiras parece gafado. Después de varios años quedándose en la lista de espera en la convocatoria de subvenciones de la Xunta de Galicia cuando por fin llega esa ayuda el plazo es tan apretado que el gobierno local se está planteando renunciar. «O que nos transmite o departamento de Intervención é que aínda no caso de recurrir ao proceso de contratación máis ultrasimplificado non habería forma de adxudicar o contrato antes da data na que as obras deberían estar rematadas», explica el alcalde de Bueu, Félix Juncal.

La resolución de la Consellería de Economía establece que los trabajos deben estar realizados y justificados a mediados del próximo mes de noviembre. El consistorio recibió la comunicación de la ayuda durante el mes de septiembre puesto que el proyecto fue recuperado en una «repesca» por parte de la consellería. El gobierno local remitió hace unos días una consulta a Economía para saber si era posible contar con una prórroga o una ampliación del plazo para ejecutar y justificar las obras.

El proyecto está presupuestado en 184.600 euros y la ayuda autonómica ascendería a 120.000 euros. «De momento aínda non recibimos resposta, pero se non se extende o periodo teremos que renunciar a subvención porque non hai maneira de xustificala en tempo», advierte Juncal.

La obra consiste en cubrir las dos grandes cunetas situadas a los lados del vial, dejando una tubería para pluviales, la pavimentación e incrementar así el ancho del arcén. De esta manera se podrían ganar unas 150 plazas de estacionamiento en batería, que es uno de los grandes déficits del polígono bueués.