Medio Ambiente asegura que Parques seguirá recogiendo la basura en las casas de Ons

La recogida de basura en la isla de Ons seguirá igual que estaba y los vecinos no tendrán que trasladar los residuos hasta la zona de Curro. La Consellería de Medio Ambiente, a una consulta realizada por FARO, explica que el personal del Parque Nacional Illas Atlánticas seguirán pasando por los domicilios, previa contacto con los isleños, para recoger la basura. «Por tanto, os veciños non teñen que desprazarse camiñando cos refugallos para levalos a un contedor, senón que hai persoal que vai a recollelos aos domicilios», subrayan desde la Consellería de Medio Ambiente.

Estas explicaciones llegan después del malestar generado tras recibir una notificación de la empresa Urbaser –que se encarga de la recogida diaria en Semana Santa y durante el verano– en la que se indicaba que a partir del 1 de octubre los vecinos deberían trasladar sus propios residuos hasta el punto habilitado en Curro, en la zona de entrada de la isla. Esto implicaría, por ejemplo, que un residente en el lugar de Pereiró tendría que hacer un trayecto de tres kilómetros entre ida y vuelta para dejar su basura en esta nueva ubicación.

Una medida sobre la que ahora se da marcha atrás. «A partir de outubro e durante os seguintes meses, corresponde ao persoal contratado polo Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas realizar estas tarefas, acudindo aos domicilios particulares, despois de contactar previamente cos veciños residentes», explica Medio Ambiente.

La consellería también recalca que el servicio de recogida de residuos lo financia íntegramente la Xunta de Galicia, que adjudicó el contrato por más de 186.000 euros a Urbaser para el periodo 2025/26.