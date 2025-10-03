La limpieza de fachada en O Forte se realizó en un edificio privado, no público

Las quejas realizadas por la Asociación de Vecinos de O Forte sobre la pérdida de aparcamiento en la zona por los trabajos de limpieza de una fachada con un vehículo especial, no estaban relacionadas con la Casa de Cultura, como fue publicado. Se trata de unas obras en un edificio privado. Uno de los propietarios del inmueble manifiesta que los trabajos corresponden a la limpieza de una propiedad privada y cuenta con todas las licencias municipales necesarias, debidamente abonadas al Concello de Cangas. La información publicada por FARO DE VIGO recogía las quejas de la citada asociación, que era la que ponía en duda lo de las licencias. De hecho, este propietario que exige una rectificación señala que dichas licencias están visibles y expuestas públicamente en las vallas del lugar, lo que permite a cualquier vecino comprobar su validez. Este copropietario del edificio de O Forte donde se realizan trabajos en la fachada pone en entredicho la existencia como tal de una asociación de vecinos de O Forte, «ya que de existir estaría compuesta únicamente por tres personas sin representación real», a la que acusa de difundir mentiras que generan alarma entre los vecinos. Esa es la versión que ofrece el copropietario del edificio donde se realizaron los trabajos de limpieza de fachada. Ahora habrá que esperar a la respuesta de la Asociación de Vecinos de O Forte, que el particular pone en duda de que exista y que si lo hace considera que no es representativa. La mención de la Casa de la Cultura estuvo ligada al hecho de que el vehículo estaba delante del citado edificio, pero los miembros de esta asociación reconocen que se trató de un malentendido de la información trasladada. La asociación nunca mencionó en su queja ni el edificio ni a ningún copropietario.