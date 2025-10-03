Gestido cifra en 10,5 euros al mes el coste de la basura para al 97% de las familias y en 16,6 para negocios

En medio de la tormenta que ha desatado la propuesta para subir la tasa de gestión de la basura de la Mancomunidade de O Morrazo, con el PP llamando a los concejales que no son el BNG (PSOE, AV, EU y Grupo no Adscrito) a votar en contra y con la Federación de comerciantes e Industriáis (Fecimo) recogiendo firmas contra la aprobación, la alcaldesa de Cangas y actual presidenta de la entidad supramunicipal, Araceli Gestido (BNG), intenta poner calma. Asegura que la nueva tasa responde al coste real del servicio «y garantiza un modelo más justo» y dice que, sin este paso, quedaría comprometida la continuidad del sistema de recogida y tratamiento.

Insiste en que el 97,4% de usuarios están en las cuotas más bajas de 10,5 euros al mes en el caso de las familias y de 16,6 euros al mes en el caso de los negocios. Añade que en la Mancomunidade se generan al año alrededor de 28.128 toneladas de residuos y que el coste de la recogida asciende a 7,7 millones anuales, de los cuales más de la mitad (5,7 millones) se cubrirán con la tasa. El resto son 1,7 millones que serán absorbidos directamente por la Mancomunidade con sus propios recursos. Recuerda que la mitad de lo que cuesta cada tonelada (100 euros) se destina a pagar a Sogama por el tratamiento de la basura en la planta de incineración, es decir por quemar los residuos que no se reciclan.

La presidenta de la Mancomunidade explica que el servicio actual, con todas las limitaciones que tiene ahora, ya supone un gasto de 5 millones de euros al año, pero sólo la mitad se financia con la tasa, el resto lo están sufragando los Concellos de Cangas, Moaña y Bueu, reduciendo de esta manera recursos disponibles para otros servicios municipales.

Insiste en que el nuevo contrato, necesario para mejorar la maquinaria, renovar contenedores, ampliar recogidas selectivas y modernizar el sistema, elevará el coste hasta los 7,7 millones de euros al año. Pero incluso manteniendo la parte subvencionada por los concellos (no han estado repercutiendo en los recibos el coste de Sogama) la tasa debe incrementarse para que el servicio sea viable: «De no hacerlo, el sistema quedaría sin financiación suficiente, lo que supondría un deterioro progresivo hasta hacerlo inviable».

Respecto al impacto en las viviendas, la alcaldesa dice que a cada hogar se le atribuye una generación media de 0,53 toneladas al año, lo que se traduce en una tasa de 126 euros al año (10,50 euros al mes). En cuanto al impacto en el pequeño comercio, existen 3.800 usuarios profesionales (no se incluyen viviendas) y 1.700 pequeños comercios y oficinas que van a pagar 200 euros al año, lo que suponen 16,6 euros al mes. Las viviendas turísticas, en torno a 1.200 pagarán 200 euros al año: «En conjunto el 76,3% de los profesionales pagará una cuota mínima de 200 euros al año. Este importe equivale al coste de una tonelada de residuos, lo que significa que entre todo el pequeño comercio se asume alrededor del 6% del total de toneladas tratadas, un porcentaje muy reducido respecto al conjunto del servicio». Vuelve a hacer alusión a que la ordenanza contempla un sistema de bonificación, por lo que quien más recicle, podrá rebajar su cuota.

Por otra parte, la Federación de comerciantes de O Morrazo (Fecimo) confirmaba ayer que se sumaba a la campaña de recogida de firmas contra la subida de la tasa de la basura iniciada por el edil no adscrito de Bueu y exconcejal del PP, Daniel Chapela, aunque encabezada como Fecimo pero con el mismo fin, de paralizar la tasa.

Casos "sangrantes" en la hostelería

La presidenta de Fecimo, Carmen Pereiro, asegura que se están realizando 10.000 copias para distribuir por los locales asociados que quieran y que la idea, tal y como también confirma el edil Daniel Chapela es presentar las firmas a la Mancomunidade, el 10 de octubre, por registro en el Concello de Bueu.

Carmen Pereiro asegura que desde Fecimo se informa puntualmente a todos los asociados (entre 250-300 entre comerciantes e industriales), que ya el día 27 de septiembre cuando se publicó el aumento de la subida de la basura en los hogares de 67 a 126 euros, ya pidieron reunión con el Concello porque detrás de eso estaba el aumento de la tasa al comercio y la hostelería. La asociación Cangas Vella inició por su cuenta una campaña en contra de la subida que asumió con sus siglas, aunque la idea es ir todos unidos.

Entiende que la hostelería es uno de los sectores que más va a sufrir con esta tasa porque la ordenanza establece cuotas fijas, pero también variables en función de la superficie e incluyen las terrazas, por lo que un local de menos de 100 metros, que estaría en el primer epígrafe de la ordenanza (200 de cuota fija y 253 de variable), pasaría con la terraza al segundo epígrafe, de más de 100 y menos de 200, en donde la cuota variable ya sube a 552 euros. Por consiguiente, «un local pasaría de pagar de 400-600 euros al año a 3.000». Dice que, para la gran mayoría de hosteleros, que son autónomos, esto supone tres meses sin sueldo: «Es uno de los casos sangrantes», dice la presidenta.

Respecto a la reunión con el gobierno de la Mancomunidade confirma que efectivamente fueron convocados para el día 8, aunque a día de ayer y con el aplazamiento de la asamblea para el 13, aunque sólo está convocada la comisión de Contas para el lunes 6, no saben si se mantendrá. La convocatoria del día 8 se había realizado cuando la asamblea estaba prevista para ayer jueves y, por consiguiente, después de supuestamente haberse aprobado la tasa, por eso que no saben si el gobierno mantendrá el mismo criterio de presentarla después de la asamblea, algo en lo que Pereiro no estaría de acuerdo.

Por otra parte, el PP vuelve a criticar el «tasazo» y «atropello» de la subida y que la alcaldesa hable de procedimiento impoluto cuando «llevan actuando a espaldas de la gente y colectivos con el fin de evitar contestación social»..

La alcaldesa de Cangas conversa con ediles del PP en el último pleno municipal. / Santos Álvarez

La alcaldesa se reunirá con las empresas el día 8 y con las asociaciones vecinales el 14

El hecho de que se hubiese aplazado la celebración de la asamblea de la Mancomunidade de O Morrazo, que tenía previsto celebrarse ayer, al próximo lunes, 13 de octubre, no altera el calendario de reuniones con colectivos que tenía la presidenta de la Mancomunidade. Se mantiene para el próximo día 8, dos días después de que se vuelva a celebrar la Comisión de Cuentas, la reunión con el tejido empresarial de Cangas y para el 14 de octubre, las reuniones con las asociaciones vecinales. No preocupa tanto la del tejido empresarial e industrial, como la de los vecinos. En primer lugar, son las tasas empresariales las que más suben, también porque son las que más residuos generan, sin contar con que puede acceder a las bonificaciones que supone un mayor reciclaje, un mayor uso del contenedor marrón. Pero ya no solo por eso también porque las empresas tienen una capacidad que los vecinos no tienen, que es la de elegir si quieren que sea la Mancomunidade de Morrazo quien recoja y traslade su basura a Sogama. Ellas pueden contratar otra gestora. Sin embargo, los vecinos, a los que les sube la tasa de 67 a 126 euros, debido en gran medida por la subida de Sogama están obligados.