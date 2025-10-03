El GALP organiza en Bueu una jornada sobre la próxima convocatoria de ayudas
Será el martes a las 10.00 horas en el Centro Social do Mar
REDACCIÓN
El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra organiza el martes una jornada informativa en Bueu acerca de la nueva convocatoria de ayudas para proyectos relacionados con el desarrollo sostenible de la ría, que contribuyan a reforzar el papel de la pesca artesanal, la diversificación económica y la puesta en valor del patrimonio marinero. La sesión será a partir de las 10.00 horas en el Centro Social do Mar de Bueu.
Desde el GALP explican que está especialmente orientada a empresas, asociaciones, colectivos del sector pesquero y personas emprendedoras. El equipo técnico explicará con detalle las bases, requisitos y pondrá ejemplos de otras iniciativas financiadas en convocatorias anteriores.
Las subvenciones abarcan distintos niveles de financiación: hasta el 50% de la inversión en el caso de proyectos empresariales y de hasta el 100% para iniciativas sin ánimo de lucro o directamente vinculadas con la pesca artesanal.
La asistencia es completamente gratuita, pero se requiere una inscripción previa. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 886 213 015.
