Cultura celebra el Día de las Bibliotecas con cuentacuentos
REDACCIÓN
Bueu
La Concellería de Cultura de Bueu organiza una nueva ronda de «Contos na biblioteca», una actividad para celebrar el Día de las Bibliotecas, que se conmemora el 24 de octubre.
La primera cita será el día 17 en Beluso a las 17.30 horas con el espectáculo «A corpo contado», de Charo Pita, con cuentos «onde as personaxes protagonistas serán diferentes e marabillosas e de todo o mundo».
La segunda sesión será el 22 de octubre en la Biblioteca Torrente Ballester, también a las 17.30 horas. Esta vez será con «A alquimista» de Cristina Collazo, que enseñará a realizar experimentos básicos y el trabajo de inventoras.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cangas sale a la calle en el nombre de O Pelao
- La invasión asombra a Cangas
- Vuelve a caer un coche en la «trampa» de la calle Segadas en Cangas
- Acordonan un edificio en Moaña al caer una cornisa de un balcón sobre un coche
- Los mayores alzan la voz en Cangas por la dignidad
- Vacían de muebles y enseres las casas de Nazaret para su rehabilitación
- El edificio de As Lagoas encara su recta final con todas las viviendas vendidas
- Bueu recurre a planes de empleo para reforzar su plantilla con cinco personas