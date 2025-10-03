Cultura celebra el Día de las Bibliotecas con cuentacuentos

La Concellería de Cultura de Bueu organiza una nueva ronda de «Contos na biblioteca», una actividad para celebrar el Día de las Bibliotecas, que se conmemora el 24 de octubre.

La primera cita será el día 17 en Beluso a las 17.30 horas con el espectáculo «A corpo contado», de Charo Pita, con cuentos «onde as personaxes protagonistas serán diferentes e marabillosas e de todo o mundo».

La segunda sesión será el 22 de octubre en la Biblioteca Torrente Ballester, también a las 17.30 horas. Esta vez será con «A alquimista» de Cristina Collazo, que enseñará a realizar experimentos básicos y el trabajo de inventoras.