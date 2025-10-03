El Cineclub Bueu proyecta hoy «Las ilusiones perdidas»
REDACCIÓN
Bueu
El Cineclub Bueu retoma sus proyecciones después del paréntesis estival y en este mes organiza dos pases en colaboración con la Filmoteca de Galicia, en un ciclo titulado «Outubro de Filmoteca».
La primera sesión será hoy con la película francesa «Las ilusiones perdidas», de Xavier Giannoli. La segunda cinta elegida es «La vida de Bohemia», una película finlandesa dirigida por Aki Kaurismäki, que se proyectará el viernes 24.
Los dos pases serán en el Centro Social do Mar, a las 21.00 horas y con entrada gratuita para los socios anuales y de 2 euros para los de sesión.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cangas sale a la calle en el nombre de O Pelao
- La invasión asombra a Cangas
- Vuelve a caer un coche en la «trampa» de la calle Segadas en Cangas
- Acordonan un edificio en Moaña al caer una cornisa de un balcón sobre un coche
- Los mayores alzan la voz en Cangas por la dignidad
- Vacían de muebles y enseres las casas de Nazaret para su rehabilitación
- El edificio de As Lagoas encara su recta final con todas las viviendas vendidas
- Bueu recurre a planes de empleo para reforzar su plantilla con cinco personas