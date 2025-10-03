El Cineclub Bueu proyecta hoy «Las ilusiones perdidas»

El Cineclub Bueu retoma sus proyecciones después del paréntesis estival y en este mes organiza dos pases en colaboración con la Filmoteca de Galicia, en un ciclo titulado «Outubro de Filmoteca».

La primera sesión será hoy con la película francesa «Las ilusiones perdidas», de Xavier Giannoli. La segunda cinta elegida es «La vida de Bohemia», una película finlandesa dirigida por Aki Kaurismäki, que se proyectará el viernes 24.

Los dos pases serán en el Centro Social do Mar, a las 21.00 horas y con entrada gratuita para los socios anuales y de 2 euros para los de sesión.