Cangas proxecta hoxe o documental sobre o Consello de Galiza

O salón de plenos do Concello de Cangas acolle esta tarde (20.00 h.), a proxección do documental «Consello de Galiza. O goberno galego no exilio», dirixido por Xan Leira e producido por Memoria Documental de Galicia, SL. Reconstrúe o papel de figuras clave como Castelao, Suárez Picallo, Alonso Ríos e Elpidio Villaverde.

