Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
Según sus allegados, Cecilia Rodal Germade, más conocida como Ceci, acostumbra a andar «por los montes o por las playas de la zona»
M. C.
Cecilia Rodal Germade, más conocida como Ceci, es una vecina de Cangas de la que no se sabe nada desde el pasado martes.
Familiares, amigos y allegados la están buscando y han enviado una alerta de su desaparición que se está difundiendo a través de redes sociales. Algunas de esas vías se centran en los perfiles de dos de sus amigas, que han publicado un aviso en el que advierten que Ceci salió de su casa el 30 de septiembre sin su teléfono móvil y sin su documentación.
En el mensaje de ayuda, solicitan a cualquier persona que pudiera verla que contacten con su seres queridos, con la Guardia Civil o con estos perfiles de Instagram: @sarajosinha y @xchoanita.
Comentan que acostumbra a andar «por los montes o por las playas de la zona», y aunque agradecen el apoyo, la preocupación y el amor que les está llegando, piden que los mensajes que se envíen estén enfocados al hallazgo de esta mujer.
