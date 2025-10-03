Arte de magia en el Auditorio

El Auditorio Municipal de Cangas abrió anoche la cuarta edición del Festival Mundial de Ilusionismo Galicia Ilusiona, en el que participan algunos de los mejores y más premiados ilusionistas del planeta, reunidos en un único escenario. La gala, presentada por el Mago Murphy, cuenta con los multipremiados números de David Burlet (Francia), Nacho Samena (Galicia), Seimei (Corea) y la llamativa puesta en escena de la Compañía Mag Edgard (Barcelona). El público pudo disfrutar del espectáculo y salir sorprendido con la magia de los ilusionistas. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, continúa en los próximos días por otros siete municipios de Galicia, como Santiago de Compostela, Ourense, Pontevedra, Vigo, A Coruña y Ferrol.

El director xeral de Turismo presentó por la mañana el festival en el Auditorio con ediles del PP de Cangas. / S.Á.

El director xeral de Turismo de la Xunta, Xosé Manuel Merelles, se encargó de «abrir boca» por la mañana practicando algún truco de magia, asesorado por los expertos. Salientó que este tipo de espectáculos contribuyen a posicionar Galicia como sede de eventos singulares y temáticos que, «ademais de teren unha proxección internacional, enriquecen a oferta de turismo urbano do destino». La organización confía en afianzar la alta participación de las anteriores citas, a las que acudió público de diferentes países y lleva sumando alrededor de 100.000 espectadores en la cuatro ediciones de «Galicia Ilusiona».

La programación incluye en esta edición la presencia de artistas internacionales muy reconocidos y que visitan Galicia por primera vez para ofrecer espectáculos únicos. Entre ellos, Seimei, un mago manipulador coreano premiado con la «varita de oro» de Monte Carlo; la Compañía Mag Edgard, premio al mejor espectáculo en el FISM Turín 2025; Nacho Samena, talento gallego emergente y Premio Nacional de Magia 2024; o David Burlet, artista carismático y premio al mejor malabarista francés durante tres años consecutivos. Mago Murphi interviene como maestro de ceremonias.