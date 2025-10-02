Vuelve a caer un coche en la «trampa» de la calle Segadas en Cangas

Vecinos de la calle Segadas, en Cangas, que es un vial transversal a la avenida de Vigo, ceca del supermercado Familia, en el casco urbano, vuelven a demandar una solución a la peligrosidad de este estrecho vial en donde el domingo volvió a quedar colgado del muro de contención otro vehículo y a punto estuvo también de caer al solar por la falta de protección. A finales de agosto, otro verhículo quedó también colgando al meter las ruedas en el muro de contención, con una ltura de medio metro.

Como en aquella ocasión, el domingo también tuvo que acudir la grúa para levantar el vehículo de donde había queado atrapado, con las ruedas colgando hacia el solar. Los vecinos piden al Concello que adopte las medidas oportunas para poner solución a la peligrosidad de este tramo con una valla de protección o lo que considere oportuno, pero que sirva para acabar con el riesgo de que los vehículos caigan.