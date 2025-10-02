Veciños de Tirán analizan el proyecto comercial en Vilela

Representantes del gobierno local de Moaña encabezados por la alcaldesa, Leticia Santos, explicaron las características de la modificación puntual del PXOM para poder desarrollar la finca frente al supermercado Lidl en donde la promotora propietaria espera desarrollar una superficie comercial. Entre los asistentes estaban vecinos de Vilela y la Asociación Veciñal de Tirán, quien agradeció ayer las aclaraciones técnicas.

Será uno de los asuntos que se traten en la asamblea que el colectivo vecinal convoca para este sábado, día 4, a las 18.00 horas en el centro cultural Castroviejo. Allí se pedirá a los asistentes un paso al frente para renovar la directiva, pues la actual está cerrando su ciclo y reclama un relevo.