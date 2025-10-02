Veciños de Tirán analizan el proyecto comercial en Vilela
El Concello le entrega la documentación técnica | El colectivo vecinal busca renovar su directiva
F.G.S.
Moaña
Representantes del gobierno local de Moaña encabezados por la alcaldesa, Leticia Santos, explicaron las características de la modificación puntual del PXOM para poder desarrollar la finca frente al supermercado Lidl en donde la promotora propietaria espera desarrollar una superficie comercial. Entre los asistentes estaban vecinos de Vilela y la Asociación Veciñal de Tirán, quien agradeció ayer las aclaraciones técnicas.
Será uno de los asuntos que se traten en la asamblea que el colectivo vecinal convoca para este sábado, día 4, a las 18.00 horas en el centro cultural Castroviejo. Allí se pedirá a los asistentes un paso al frente para renovar la directiva, pues la actual está cerrando su ciclo y reclama un relevo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Cangas sale a la calle en el nombre de O Pelao
- La invasión asombra a Cangas
- Acordonan un edificio en Moaña al caer una cornisa de un balcón sobre un coche
- El gobierno estudia con los jurídicos si anula la prueba «vergonzosa»
- Llega el huracán de los «turcos»
- El edificio de As Lagoas encara su recta final con todas las viviendas vendidas
- Bueu recurre a planes de empleo para reforzar su plantilla con cinco personas