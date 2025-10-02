Una sentencia alerta del "exagerado" número de accidentes con jabalíes en un tramo del Corredor do Morrazo: ocho en tres años

La Xunta de Galicia deberá indemnizar a un conductor de la comarca por un accidente ocurrido en enero de 2024 en un tramo del Corredor do Morrazo, que consistió en la colisión con un jabalí. La sentencia fija una compensación de más de 1.800 euros por los daños en el vehículo, pero quizás lo más llamativo es que el magistrado aprovecha los Fundamentos de Derecho del fallo para alertar del número «exageradamente alto» de choques con animales en este punto y para reprochar a la administración que no adopte más medidas de seguridad. Acciones como supervisar o reparar la valla perimetral o instalar «pasos canadienses» en los «únicos y escasos puntos de acceso de vehículos por los que podrían colarse los animales salvajes».

El tramo en cuestión se sitúa en el punto kilométrico 2+500 de la VG-4.6, entre el Alto da Portela, la salida hacia el polígono de Castiñeiras y la rotonda de Aldán. Uno de los informes periciales que se aportó durante el juicio constata que en los últimos tres años se registraron como mínimo ocho accidentes de estas características. El que originó este juicio ocurrió el 16 de enero de 2024 pasadas las 20.00 horas, cuando el conductor de un coche no pudo evitar la colisión contra un jabalí en este lugar. «Se trata de un tramo (final de la vía rápida del Morrazo, entre el Alto da Portela y la rotonda de Menduíña-ría de Aldán) [sic] en el que en los últimos años se ha producido un número exageradamente elevado de colisiones de vehículos con especies cinegéticas», recoge la sentencia judicial.

En este caso concreto el choque que se saldó con daños materiales valorados en 1.835 euros. Tanto la compañía aseguradora como el conductor, que tenía que pagar una franquicia de 180 euros, presentaron un recurso para que fuese la actual Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas (a la que está adscrita la Axencia Galega de Infraestruturas, AXI) quien asumiese íntegramente el coste de la reparación. Sostenían que la calzada limita con un Tecor (terreno cinegéticamente ordenado), que el vallado estaba roto el día del accidente y que pese a otros sucesos similares la Xunta no adoptó «las medidas preventivas mínimas necesarias para la seguridad de la conducción».

El lugar donde ocurrió el accidente, en un tramo con un carril en cada sentido en el Corredor do Morrazo. / Santos Álvarez

La consellería rechazó en vía administrativa esa petición y aseguró que la calzada se hallaba en «adecuado estado de conservación y señalización». Por ello el asunto se dirimió en el Xulgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, donde la Xunta insistió en que el «mismo día [del accidente] los servicios de conservación recorrieron dicho tramo sin observar ninguna anomalía» y que además existía una señal de advertencia por la presencia de animales salvajes.

La valla protectora: "Non existe nalgúns tramos e noutros é como se non existise"

Durante el juicio se aportaron informes del Concello de Cangas, con reportaje fotográfico, que acreditaron que esa zona de la valla protectora «ademais de non existir nalgúns tramos, noutros é como se non existira polo mal estado no que se atopa». Unas afirmaciones que finalmente ratificó el propio jefe del servicio provincial de la Xunta de Galicia en un informe firmado el 15 de octubre de 2024. «Estos medios de prueba desvirtúan las afirmaciones contradictorias del agente de la Guardia Civil sobre el estado de la valla protectora», afirma el magistrado.

La sentencia no se limita únicamente a otorgarle la razón a la aseguradora y al conductor de O Morrazo reconociendo la responsabilidad patrimonial de la Xunta, sino que también incluye un tirón de orejas a la consellería. «Dada la elevadísima siniestralidad con jabalíes en ese pequeño tramo del Corredor del Morrazo, la Xunta de Galicia se hallaba obligada a adoptar medidas adicionales de seguridad, más allá de la mera instalación de una señal triangular de peligro, como por ejemplo supervisar y reparar la valla perimetral e instalar pasos canadienses», razona el magistrado.

El sistema conocido como "paso canadiense" consiste en una parrilla de barras o rejas metálicas paralelas en posición horizontal y a nivel de rasante, colacadas en transversal a la dirección de la vía. Bajo este «emparrillado» hay un pequeño foso de unos 30 centímetros de profundidad y los animales evitan cruzar sobre esta estructura. Tanto porque les provoca desconfianza como por las dificultades para atravesarlo.