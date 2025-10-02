Programa de educación sexual para familias y docentes en la Escola de Saúde de Moaña

La Escola de Saúde de Moaña inicia su nuevo curso lanzando una serie de 12 charlas y talleres presenciales que buscan una educación sexual integral. El ciclo trimestral se dirige tanto a familias y niños como a educadores. El nuevo curso llega después de que la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) otorgase a la Escola de Saúde un accésit por su compromiso con la promoción de la salud «consolidado en el tiempo y referente por su metodología innovadora».

El premio incluye una subvención de 20.000 euros para reforzar los talleres de prevención en materia de salud y de envejecimiento activo del Concello.

En cuanto al programa de educación sexual, busca «responder a las carencias actuales» de esta materia en la sociedad. «Tenemos el objetivo de dotar a la comunidad de herramientas prácticas y rigurosas para acompañar el desarrollo afectivo-sexual de la infancia y la adolescencia», alega la concejala, María Sanluis. El ciclo incluye 10 sesiones para familias y educadores y dos específicas para niños y adolescentes.

Sanluis valora el premio recibido como «un impulso para seguir apostando por la salud como pilar fundamental del bienestar social».