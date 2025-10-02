Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa de educación sexual para familias y docentes en la Escola de Saúde de Moaña

Este centro estable del Concello fue premiado por la FEMP por su «compromiso con la salud»

F.G.S.

Moaña

La Escola de Saúde de Moaña inicia su nuevo curso lanzando una serie de 12 charlas y talleres presenciales que buscan una educación sexual integral. El ciclo trimestral se dirige tanto a familias y niños como a educadores. El nuevo curso llega después de que la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) otorgase a la Escola de Saúde un accésit por su compromiso con la promoción de la salud «consolidado en el tiempo y referente por su metodología innovadora».

El premio incluye una subvención de 20.000 euros para reforzar los talleres de prevención en materia de salud y de envejecimiento activo del Concello.

En cuanto al programa de educación sexual, busca «responder a las carencias actuales» de esta materia en la sociedad. «Tenemos el objetivo de dotar a la comunidad de herramientas prácticas y rigurosas para acompañar el desarrollo afectivo-sexual de la infancia y la adolescencia», alega la concejala, María Sanluis. El ciclo incluye 10 sesiones para familias y educadores y dos específicas para niños y adolescentes.

Sanluis valora el premio recibido como «un impulso para seguir apostando por la salud como pilar fundamental del bienestar social».

