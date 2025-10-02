La plantilla del Alondras: «No queremos ni compromisos ni promesas; solo un campo en condiciones dignas"

«No queremos compromisos ni promesas; exigimos un campo en condiciones dignas para poder hacer nuestro trabajo». Esta es la reivindicación de la plantilla y el cuerpo técnico del Alondras en un comunicado conjunto en el que han cerrado filas en torno a su capitán, Abel Martínez, tras las críticas vertidas desde el gobierno local por la sentada realizada en el partido del domingo pasado ante el Arosa. Jugadores y entrenadores subrayan que la iniciativa «no fue una decisión unilateral de nuestro capitán; antes al contrario, fue una decisión adoptada por unanimidad por toda la plantilla y el cuerpo técnico, y con el benepláctico del club». Es más, señalan que «nadie mejor que él, dado su compromiso y larga trayectoria en el Alondras, para representar y expresar nuestro sentimiento».

Sobre las manifestaciones de Xiana Abal comentando que la renovación del terreno de juego de O Morrazo depende de unas eventuales certificaciones, aseguran que «hemos escuchado durante más de cinco años innumerables versiones sobre el cambio del césped», pero también manifiestan su intención de enviar un mensaje claro. «No queremos crear enfrentamientos estériles ni que ninguna de las partes involucradas se enroque; solo queremos visibilizar la situación que vivimos día a día», afirman, antes de añadir que «reclamamos que la Administración satisfaga el interés general con urgencia llevando a cabo la renovación del césped».

"Incontables lesiones"

Aseguran que la sentada protagonizada el domingo pasado «nos ha permitido visibilizar por fin la situación que llevamos viviendo en las últimas temporadas». Y esta no es otra que la de estar jugando en un campo que «con independencia de que nos perjudique deportivamente, compromete gravemente nuestra salud». Apuntan que en los últimos años «han sido incontables las diferentes lesiones articulares, ligamentos cruzados rotos y un largo etcétera de lesiones que hemos sufrido todos los jugadores que hemos pertenecido al club e incluso nuestros rivales». Y sentencian subrayando que «el césped no solo pone en riesgo nuestra salud sino también la de todos los niños y niñas que juegan en O Morrazo cada día».

Desde la plantilla y el cuerpo técnico del Alondras se muestra el deseo «de que se adopten las medidas necesarias para poner fin a esta situación». Eso sí, se asegura también que «seguiremos, desde el respeto y la educación, reclamando un campo digno hasta que se haga realidad».

Ya el día de la presentación del equipo Abel Martínez fue el encargado de ejercer de portavoz de sus compañeros en un discurso que arrancó agradeciendo a los concellos vecinos de Moaña y Bueu por la cesión de sus instalaciones, y en el que recordó la promesa incumplida de empezar esta campaña con el campo renovado, además de poner de manifiesto que O Morrazo no cumplía con las condiciones para entrenarse tanto el equipo sénior como todas las categorías inferiores de la entidad. Sus palabras entonces fueron muy aplaudidas por el público presente.