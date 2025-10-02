Moaña extiende los pictogramas para niños con TEA a la Escola de Música

El Concello de Moaña dio ayer un paso más en la accesibilidad de sus dependencias al incorporar señalética con pictogramas en la Escola Municipal de Música, ubicada en la antigua rectoral de San Martiño, con motivo del inicio del nuevo curso. «El objetivo es facilitar la comunicación y la orientación del alumnado neurodivergente», explica la concejala de Cultura, Coral Ríos.

El panel de conserjería.

La medida «que se enmarca dentro del compromiso del Concello con la inclusión», fue posible gracias al trabajo conjunto entre el equipo directivo de la Escola de Música y las concejalías de Cultura y de Igualdade e Accesibilidade.

Los pictogramas son elementos visuales que contribuyen a hacer más comprensible el entorno para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), dificultades cognitivas o de comunicación, «mejorando su autonomía y participación activa en la vida cultural y educativa del municipio».

En esta ocasión los pictogramas indican aspectos como la entrada o la conserjería de la Escola de Música. Hay que recordar que Moaña ya instaló este tipo de señalización en otros edificios y espacios públicos, comenzando por los pioneros paneles de comunicación aumentativa en los parques infantiles para favorecer que los pequeños se comuniquen con sus familias.

Ríos esgrime que estas acciones y las llevadas a cabo desde la Escola de Saúde de Moaña fueron reconocidas ya por entidades como el Ministerio de Sanidade, o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), «consolidando a Moaña como un referente en el diseño de espacios públicos accesibles y pensados para todos los vecinos».