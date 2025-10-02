Los mayores alzan la voz en Cangas por la dignidad

Con una población de 4.000 personas mayores de 80 años en la comarca, entre los municipios de Cangas (1.747), Moaña (1.292) y Bueu (874), de los que 762 tienen más de 90 años, los mayores también buscan su papel en una sociedad cada vez más rápida y digital a los que les cuesta seguir. Pero ahí están y en los centros de día lo saben mejor que nadie con la atención diaria a las necesidades de este colectivo. Ayer se celebró el Día del Mayor y en Cangas, los centros de día Contigo, que dirige Lucía Couso Fervenza, realizaron un emotivo acto, por la tarde, en la alameda vella, junto al palco, que reunió a 120 usuarios de los centros Cangas, Moaña y Bueu. bajo el lema de «Celebrar, reconocer, acompañar».

Algunos de los mayores presentes en el acto en Cangas. / Santos Álvarez

En el acto también participó la alcaldesa, Araceli Gestido, que destacó la importancia de ser mayor y la dignidad con la que hay que vivir en esta etapa de la vida.

Los mayores hicieron gala de su implicación y algunos de ellos, ayudados con su muleta, leyeron frases conmemorativas y contaron parte de su historia: «Envejecer no es sinónimo de limitación, sino de nuevas oportunidades para seguir aprendiendo y creciendo». Fueron también reivindicativos: «Queremos una sociedad inclusiva donde la edad no sea un obstáculo para la participación en la comunidad». Y hablaron de derechos: «Las personas mayores tenemos derecho a decidir sobre nuestra propia vida, salud y bienestar. ¡Qué nuestra voz sea escuchada!».

La directora del centro "Contigo" y la alcaldesa de Cangas. / Santos Álvarez

Se refirieron al tesorero que es la experiencia de la vida «un tesoro incalculable para nuestra sociedad» y pidieron que se valore «nuestro conocimiento y sabiduría». Apelaron al llamamiento que figuraba en el manifiesto que se leyó con motivo del Día de la Persona Mayor de ser tratada con respeto y dignidad y en una de las intervenciones una de las personas usuarias cogió el micrófono para recordar que «la dignidad humana no tiene edad. Exigimos un entorno seguro y libre de abuso para nosotros, las personas mayores».

En el manifiesto se apeló a los derechos fundamentales de las personas mayores, a ser tratados con respeto y dignidad; a tener en cuenta su capacidad de aportar, innovar y seguir soñando, a tener un envejecimiento activo, un entorno seguro y calidad de vida, en condiciones de vivienda dignas y a tomar decisiones.

Fue un acto emotivo para el público y también para ellos.