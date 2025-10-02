La magia de Galicia Ilusiona llega hoy a Cangas con dos funciones únicas

El festival internacional de magia "Galicia Ilusiona", patrocinado por la Xunta de Galicia, llega hoy al Auditorio de Cangas con dos funciones únicasde en una gira que seguirá por Lugo, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo, A Coruña y Ferrol y que cuenta con artistas de primer nivel.

Sobre el escenario del Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela (20:30 horas) actuarán el surcoreano Seimei, mago manipulador y un referente mundial de la magia elegante y depurada, en la que las manos y las cartas son parte fundamental de su show. Seimei ganó en 2012, con 21 años, el FISM, considerado como las Olimpiadas de la magia. Junto a él, actuarán la Compañía Mag Edgard, de Barcelona, especialista en grandes ilusiones visuales de alto impacto, premiada también con el FISM Turín 2025 al mejor espectáculo mundial; el lucense Nacho Samena, que será el representante gallego en este festival y talento emergente, con gran frescura y destreza técnica, que fue Premio Nacional de Magia en 2024.

El francés David Burlet, premio al mejor malabarista durante tres años, forma parte también de este cartel. Se trata de un artística carismático que combina humor y espectáculo a gran escala. El mago asturiano Mago Murphy será el presentador y maestro de ceremonias, en cargado de guiar al público en todas las galas con su humor y elegancia. Ostenta numerosos premios nacionales al mejor presentador en galas internacionales.

El director xeral de Turismo de la Xunta, Xosé Manuel Merelles, presentó este mediodía el evento acompañado de la diputada autonómica y portavoz municipal del PP, Dolores Hermelo. Merelles se atrevió a hacer algún truco de magia ante el público para abrir boca, haciendo aparecer y desaparecer un billete de 20 euros.