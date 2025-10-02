La magia envuelve hoy Cangas
Galicia Ilusiona ofrece esta tarde la primera función de su gira en el auditorio municipal
Cangas se convierte hoy en el epicentro de la magia en Galicia con la gala del festival Galicia Ilusiona. el mayor evento internacional de magia de Galicia, patrocinado por la Xunta de Galicia, que arranca en esta localidad su cuarta edición con una gira por Lugo, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo, A Coruña y Ferrol y que cuenta con artistas internacionales.
Sobre el escenario del Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela (20:30 horas) actuarán el surcoreano Seimei, mago manipulador y un referente mundial de la magia elegante y depurada, en la que las manos y las cartas son parte fundamental de su show. Seimei ganó en 2012, con 21 años, el FISM, considerado como las Olimpiadas de la magia. Junto a él, actuarán la Compañía Mag Edgard, de Barcelona, especialista en grandes ilusiones visuales de alto impacto, premiada también con el FISM Turín 2025 al mejor espectáculo mundial; el lucense Nacho Samena, que será el representante gallego en este festival y talento emergente, con gran frescura y destreza técnica, que fue Premio Nacional de Magia en 2024.
El francés David Burlet, premio al mejor malabarista durante tres años, forma parte también de este cartel. Se trata de un artística carismático que combina humor y espectáculo a gran escala. El mago asturiano Mago Murphy será el presentador y maestro de ceremonias, en cargado de guiar al público en todas las galas con su humor y elegancia. Ostenta numerosos premios nacionales al mejor presentador en galas internacionales.
Es un festival en la primera línea del ilusionismo europeo.
