«A lei do mar» en la Sala Urbano Lugrís
La Sala Urbano Lugrís del Museo de Massó se estrena como nuevo espacio para presentaciones literarias. La Librería Miranda organizó ayer un acto alrededor de «A lei do mar», de Manuel Esteban. El autor estuvo acompañado del escritor Pedro Feijoo y de la responsable de comunicación de Edicións Xerais, Sara Vila.
