El juicio contra un vecino de Bueu por venta de drogas vuelve a aplazarse: faltaban las conversaciones telefónicas que originaron los registros

El juicio a un vecino de Bueu acusado de un presunto delito contra la salud pública por la venta de drogas ha vuelto a quedar aplazado. Esta vez por petición de la defensa, que alegó que en el expediente faltaba una documentación importante: el volcado de un deuvedé con las llamadas interceptadas entre los presuntos implicados y que fue fundamental para la orden de registro dictada en su día desde los juzgados de Marín. La solicitud de la defensa contó con el apoyo del ministerio fiscal y la nueva fecha para el juicio es el martes 18 de noviembre en la misma Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra.

Este es el segundo aplazamiento de la vista. Inicialmente se iba a celebrar el 24 de julio, pero ante la posibilidad de un acuerdo de conformidad se optó por posponerla, tal como explican desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Como finalmente esas negociaciones no fructificaron se señaló una nueva fecha para el juicio, que debía celebrarse hoy a las 10.00 horas en la Audiencia de Pontevedra y en el que estaban citados como testigos hasta ocho agentes de la Guardia Civil.

El único acusado es el vecino de Bueu Marco Antonio P.F., que fue detenido hace ahora dos años en el marco de una operación que incluyó registros en un piso de la céntrica calle Johan Carballeira de Bueu y en una vivienda de Aldán (Cangas), donde residía en ese momento. Como fruto de esas inspecciones se incautaron 1,1 kilos de cocaína, con una pureza de entre el 87 y 91,66%; más de 970 gramos de heroína, con una pureza de entre el 37 y el 53%; y 95 gramos de monoacetilmorfina (éter de morfina). Según el escrito de acusación estas sustancias podrían tener un valor en el mercado ilícito de casi 230.000 euros.

La defensa del acusado la ejerce el abogado vigués Francisco José Méndez Senlle, que antes de comenzar la sesión prevista para hoy hizo notar la falta de las conversaciones telefónicas entre los presuntos implicados que dieron lugar a las órdenes de registro. Ante esta ausencia, que podría implicar una hipotética nulidad de las actuaciones, el tribunal aplazó el juicio hasta el 18 de noviembre para que el volcado de esas conversaciones se pueda incorporar a la causa.