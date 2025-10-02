Heridos graves un padre y un hijo al chocar un coche contra su moto en Domaio
Fueron trasladados en ambulancia, conscientes
Uno de los técnicos de emergencias tuvo que ser también atendido por un desvanecimiento
Un grave accidente sacudió este jueves las calles moañesas. Ocurrió en la general PO-551, ya en la parroquia de Domaio, en una zona de curvas entre la bajada a A Borna y el parque de A Cerradiña. El siniestro ocurrió poco después de las 17.00 horas cuando un padre y su hijo circulaban en una motocicleta de gran tamaño por la carretera en dirección a Vigo.
El conductor de un coche que circulaba en dirección a Moaña perdió el control del vehículo por razones que se desconocen e invadió el carril contrario en plena curva, lo que dio lugar al choque frontal y acabó con los dos ocupantes de la moto en el asfalto. Los daños graves de ambos vehículos probaban lo aparatoso del choque.
Ambos fueron atendidos por técnicos de emergencias del 061 y trasladados en sendas ambulancias al hospital. Se encontraban conscientes pero con heridas de gravedad, sobre todo el hijo, cuyo pronóstico era más grave, según las fuerzas de seguridad.
Hasta la zona se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico así como una de la Policía Local de Moaña que ayudó a regular el tráfico, pues se vieron obligados a dar paso alternativo por el único carril despejado durante gran parte de la tarde, en una zona con poca visibilidad.
Fue necesario el despliegue de al menos tres ambulancias, pues uno de los técnicos sanitarios del 061 sufrió un desvanecimiento mientras realizaba su trabajo y tuvo que ser atendido también por compañeros.
