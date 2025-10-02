Fecimo se suma a la campaña de recogida de firmas contra la subida de la basura

La Federación de comerciantes e industriais de O Morrazo (Fecimo) se ha sumado también a la campaña de recogida de firmas contra la subida de la tasa de la basura que la Mancomunidade que gestiona los residuos pretende aplicar en los municipios de Cangas, Moaña y Bueu. Se suma así a la campaña iniciada por el edil no adscrito de Bueu y exconcejal del PP, Daniel Chapela, aunque encabezada como Fecimo pero con el mismo fin, de paralizar la tasa. La presidenta de Fecimo, Carmen Pereiro, asegura que se están realizando 10.000 copias para distribuir por los locales asociados que quieran y que la idea, tal y como también confirma el edil Daniel Chapela es presentar todas las firmas por a la Mancomunidade, el viernes 10 de octubre, a través del registro en el Concello de Bueu.

Carmen Pereiro asegura que desde Fecimo se informa puntualmente a todos los asociados (entre 250-300 entre comerciantes e industriales), que ya el día 27 de septiembre cuando se publicó el aumento de la subida de la basura en los hogares de 68 a 126 euros, ya pidieron reunión con el Concello porque detrás de eso estaba el aumento de la tasa al comercio y la hostelería, como así ha sido. Añade que trasladaron la nueva ordenanza a todos los asociados y que en este sentido están perfectamente informados, aunque quiere aclarar que la asociación Cangas Vella actúa por su cuenta y asumió con sus siglas una campaña de no a la subida de la basura, pero esa no era la idea, sino ir todos unidos.

La presidenta de Fecimo confirma que efectivamente fueron convocados por el gobierno para el día 8 de octubre para tratar de la subida de la tasa, aunque a día de hoy y con el aplazamiento de la asamblea para el día 13, aunque sólo está convocada la comisión de Contas para el lunes día 6, no saben si se mantendrá. La convocatoria del día 8 se había realizado cuando la asamblea estaba prevista parar este jueves y, por consiguiente, después de supuestamente haberse aprobado la tasa, por eso que no saben si el gobierno mantendrá el mismo criterio de presentarla después de la asamblea, algo en lo que Pereiro no está de acuerdo. Entiende que la hostelería es uno de los sectores que más va a sufrir con esta tasa porque la ordenanza establece cuotas fijas, pero también variables en función de la superficie y en eso incluyen las terrazas, por lo que un local de menos de 100 metros, que estaría en el primer epígrafe de la ordenanza (200 de cuota fija y 253 de variable), pasaría con la terraza al segundo, de más de 100 y menos de 200, en donde la cuota variable ya sube a 552 euros. Por consigueinte, "un local pasaría de pagar de 400-600 euros al año a 3.000". Dice que para la gran mayoría de hosteleros, que son autónomos, esto supone tres meses sin sueldo: 2Es uno de los casos sangrantes", dice la presidenta.