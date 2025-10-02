Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición de esmalte al fuego en la Capela

La Capela do Hospital de Cangas acoge una exposición de esmalte al fuego de Esmaltistas Pazo Rivera-Atienza, que ya han participado en anteriores muestras en Cangas. El esmalte es una técnica compleja, aunque el simple proceso creativo ya compensa, como señalan artistas de esta técnica. La exposición estará abierta hasta el 5 de octubre, de 16:00 a 19:30.

