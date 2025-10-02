Detenido en Cangas por robar monedas en una lavandería

La Guardia Civil de Cangas ha detenido a un vecino de la localidad, de 23 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas. Entre los días 27 y 29 de agosto y 17 de septiembre, forzó en tres ocasiones la caja de monedas de una lavandería en Cangas, sustrayendo en los dos primeros casos el dinero, y en el tercero no llegaron a llevarlo, pero también causaron daños.

El detenido fue puesto en libertad en sede policial y las diligencias puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Cangas.