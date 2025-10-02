Correos funciona en Cangas con solo seis de los 14 carteros en plantilla

Los carteros que se encargan del reparto de cartas y paquetes que Correos debe distribuir a los vecinos de Cangas se encuentran en una situación límite. De los 14 repartidores en plantilla, solo hay seis activos en estos momentos, al encontrarse el resto de baja, algunas de esas bajas incluso de larga duración. Sin embargo, los gestores de la empresa pública Sociedad Estatal Correos y Telégrafos no sustituyen a estos trabajadores, por lo que los carteros se ven en la obligación de al menos duplicar su trabajo diario. Precisamente esa carga de trabajo provoca situaciones de estrés y de agotamiento que explica parte de las bajas médicas.

Son seis los repartidores encargados de las cartas en todo Cangas para hacer frente a los 14 «barrios» en los que se divide todo el municipio. Aunque en muchas jornadas, por las rotaciones de los descansos o las vacaciones, son solo cuatro los que deben asumir todo el trabajo. Esto provoca retrasos en las misivas ordinarias «porque nos tenemos que centrar en las cartas certificadas y con fecha límite, además de en la paquetería, para que no se nos amontone el trabajo», esgrimen trabajadores del servicio.

Deben priorizar la paquetería y las misivas certificadas o con límite de fecha

A estos problemas se suma que empezaron a recibir, este martes, las cartas con las respuestas a las peticiones de viajes del programa de turismo Imserso para los pensionistas «y nos exigen que las repartamos en solo tres días, lo que nos acumula todavía más el trabajo», lamentan.

Es habitual, por lo tanto, que un cartero tenga que asumir al menos las rutas de dos barrios a lo largo de una jornada laboral. A esto se añade, denuncian, las presiones que sufren «para que vendamos desde sobres y sellos hasta seguros, aprovechándose de la confianza que la gente tiene en los carteros», en virtud a un acuerdo de Correos con una aseguradora.

Este problema de falta de personal afecta también a otros municipios de O Morrazo, según explican los profesionales. Durante este verano las denuncias se extendieron a zonas rurales de toda España, en donde tampoco se contrataron refuerzos necesarios para cubrir vacaciones. En zonas como A Coruña, por ejemplo, se llegó a retrasar el envío de hasta 30.000 cartas por falta de personal.