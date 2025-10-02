Consellería do Mar y Cofradía de Cangas exploran nuevos proyectos

La titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde, acudió ayer a Cangas para mantener una entrevista de trabajo con sus responsables y explorar líneas de colaboración en nuevos proyectos. Una de las iniciativas en la que ambas partes colaboran es Algaprox, un estudio técnico y manejo de diversas especies de macroalgas de especial importancia en Galicia, ya sea por su valor comercial o por el impacto de su proliferación en el medio ambiente y rescursos marinos.

La visita de ayer se enmarca dentro de una ronda por las cofradías para conocer la situación particular de cada puerto. En el caso de Cangas, Marta Villaverde destaca que su lonja cerró el año 2024 entre las diez más importantes de Galicia, con 4,6 de millones de euros en facturación y 310 toneladas comercializadas.