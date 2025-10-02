El Concello adecentará los setos de las zonas de tumbas en tierra del cementerio

La concejala de Obras de Cangas, la socialista Sagrario Martínez, visitó ayer el cementerio municipal en la calle San José para inspeccionar el estado del camposanto y acordar qué labores de adecentamiento se necesitan ya que buena parte de los setos de separación de las tumbas en tierra están secos.

Será una primera actuación debido a la proximidad de la festividad de Todos los Santos el 1 de noviembre, y de cara a un proyecto más integral, en el que va a empezar a trabajar la arquitecta municipal, que abarque la mejora de las tumbas en tierra, como se hizo con el cementerio de Coiro, con un proyecto importante, financiado con cargo al +Provincia de 2022 y ejecutado en 2023. Por el momento se van a cortar los setos secos y arreglar el jardín a la espera de esa inversión más grande como se hizo en Coiro, señala la concejala, en donde se acondicionó la pavimentación de los pasillos de la parte más antigua y en lugar de los setos secos, se construyeron muretes en piedra del país, de la altura de un asiento para facilitar el culto y el cuidado de los enterramientos y panteones existentes.

Los setos siempre fueron una vegetación tradicional en los cementerios y parte de los enterramientos en tierra. Se usaron como límite, pero muchos han pasado a estar en muy mal estado en mal estado al secar y verse afectados por bichería. Aparte de dar mala imagen, sin orden invadiendo parte de los recorridos, los setos han ido perdiendo toda funcionalidad original de sujeción de tierras a modo de talud natural.

En el cementerio de Cangas existen, tal y como señala la concejala, entre 6 y 7 tumbas en tierra en esta situación, que se atenderán en ese proyecto que abarcará mejoras integrales también en cuanto a accesibilidad por el hecho de que la entrada principal al camposanto es con escaleras. Se verá si es posible poner rampas, indica al edil.