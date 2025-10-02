Chapela censura el cambio en la recogida de la basura en Ons

El concejal no adscrito del Concello de Bueu muestra su apoyo a los vecinos de la isla de Ons y censura los cambios anunciados este fin de semana en el sistema de recogida de la basura. El edil reprocha que en la reunión de la Mesa por Ons celebrada a principios del verano no se aprovechase para informar sobre este cambio. «Co novo método, do que os veciños se enteraron por un simple papel, un veciño de Pereiró terá que percorrer toda a illa co lixo a pé, o que é claramente perxudicial, especialmente para as persoas maiores», expone. Así, explica que un isleño que con casa en Pereiró tendrá que recorrer un trayecto de ida y vuelta de tres kilómetros.

La falta de comunicación previa lleva a Chapela a cuestionarse el «funcionamiento absurdo» de la Mesa por Ons, en cuya última reunión no se hizo mención a estos cambios. «Desde o intre en que o representante de Mobilidade confunde o transporte metropolitano co transporte á illa e na que se ausentaron os conselleiros responsables, quedou claro que o compromiso de transparencia e lealdade para cos veciños de Ons e a corporación é nulo», argumenta. «Esixo celeridade ás consellerías con asuntos relacionados con Ons, tendo en conta que nestes tres meses non houbo ningunha novidade», concluye Chapela.