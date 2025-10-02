Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cangas se concentra esta tarde contra el ataque a la flotilla que se dirige a Gaza

Flotilla IMG 20251002 WA0007

"Na Flotilla navegamos tod@s por Palestina". Bajo ese lema, el Movemento Global para Gaza en Galicia convoca una concentración para esta tarde, a las 19.30 horas, en la Praza da Concello de Cangas, contra el ataque por el ejército de Israel a la Flotilla que se dirige con ayuda humanitaria a la población asediada. En el acto intervendrá Amaia Pérez Izaguirre, una de las portavoces del Movemento Global para Gaza.

Cartel de la convocatoria / FdV

