Bueu abre la campaña del erizo con 320 kilos y por encima de los 17 euros

A pesar de su espinosa apariencia el erizo de mar es una de las especies más demandadas y que mayor rentabilidad ofrece a los planes de recursos específicos de las cofradías. La nueva campaña se abrió este miércoles y se prolongará hasta finales del próximo mes de abril, aunque algunos pósitos han decidido esperar unos días. Uno de los puertos a los que este apreciado equinodermo ya ha regresado es Bueu, donde se desembarcaron un total de 320 kilos y el precio de venta estuvo por encima de los 17 euros el kilo. Una cotización excelente.

Los barcos se dirigieron en el primer día de la temporada hacia la isla de Ons. «O mar estaba moi calmo e puidemos traballar preto da orilla para coller ourizo de calidade. Cando veñan os mares máis fortes non imos poder traballar tan preto de terra», explicaban. Las cuatro embarcaciones que estrenaron ayer la campaña –hay una quinta que empezará el lunes– consiguieron completar sin problemas los cupos asignados. Este año el tope son 90 kilos por embarcación y día, pero el propio sector ha decidido rebajarlo a un máximo de 80 kilos diarios.

La bióloga de la Cofradía de Bueu comprueba el rendimiento de la gónada de una muestra de erizo en el primer día de la campaña. / Santos Álvarez

Una medida proteccionista para preservar un recurso que se ha convertido en el segundo en facturación para la Cofradía de Bueu. En 2024 se superaron los 28.700 kilos y 445.000 euros. Unos ingresos que llegaron a los 579.000 euros en 2019 y a los 519.000 en 2020.

Tripulantes en la lonja de Bueu durante el pesaje de las capturas del primer día de la campaña del erizo. / Santos Álvarez

Entre las decisiones adoptadas también destaca que solo se irá al mar tres días a la semana. Se prevén excepciones en navidades, cuando se podría ir hasta cuatro días, y cuando el precio de venta supere los 15 euros el kilo se analizaría la posibilidad de salir un cuarto día.

La Cofradía de Cangas también cuenta con su propio plan de explotación del erizo, pero ha decidido posponer el inicio de la campaña hasta el próximo lunes. Una decisión que en parte está relacionada la gestión de las capturas: cada barco podrá coger hasta un máximo de 200 kilos cada semana. En el año 2024 subastó más de 11.900 euros, con unos ingresos de casi 200.000 euros.