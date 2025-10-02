Sin barcas pero con motos en el muelle de Cangas

Hemos visto cómo la mejora del muelle de pasajeros de Cangas, con nuevos pantalanes para los barcos de las navieras del transporte de ría, obligaban a echar de la dársena a las pequeñas embarcaciones de séptima lista. A cambio ahora tenemos un muelle cada vez más lleno de motos. Me gustaba más ver al mar.

Ese extraño humo en la avenida de Marín

Los que viven en el entorno de la avenida de Marín en Cangas ya empiezan a asustarse con tanta humareda que sobre las nueve y media de la noche obliga a cerrar ventanas. Ocurrió el martes y ayer por la noche de nuevo sin que se sepa su procedencia. ¿Alguna persona con nocturnidad y alevosia estará plantando fuego a papeles desclasificados?¿Será algún akelarre para rituales mágicos o simplemente alguien que tiene muchos restos vegetales y utiliza la noche para su quema? De nuevo el Grupo Municipal de Emergencias tuvo que acudir ayer por la noche a buscar ese foco, en el caso de esta pasada noche más hacia la calle Atranco que hacia Reboreda.

¿Qué pasará con el voto de la basura?

Por mucho que haga números el PP, no salen las cuentas a la hora de la votación para sacar adelante el incremento de la basura que a nadie le gusta, pero que viene por ley. Incluso con cambios contra todo pronóstico en los 6 ediles el PSOE, las cuentas están muy justas y los del sí suman más votos. Pero esto no es una carrera de partidos sino de responsabilidad.