La Audiencia retoma el juicio contra un vecino de Bueu por vender droga

La Audiencia de Pontevedra retoma hoy el juicio contra un vecino de Bueu que se enfrenta a 9 años de prisión y una multa de 900.000 euros acusado de un delito contra la salud pública por la venta de drogas. La vista iba a celebrarse el 24 de julio, pero se suspendió a última hora para negociar una posible conformidad. Finalmente no se llegó a un acuerdo y el juicio se celebra hoy en la Sección Cuarta de la Audiencia.

El acusado es natural de Bueu, aunque cuando fue arrestado tenía su domicilio en Aldán. Ese arresto fue hace justamente dos años y conllevó registros en su vivienda y en un piso situado en la calle Johan Carballeira en el centro de Bueu. Los investigadores lo acusan de vender de «modo sostenido» sustancias estupefacientes desde mayo de 2023 hasta su detención, hace ahora justamente dos años. En los registros se hallaron 1,1 kilos de cocaína y 970 gramos de heroína, una droga que se estima que alcanzaría en el mercado ilícito un valor de casi 230.000 euros.