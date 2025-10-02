Aplazan al 13 la asamblea para subir la basura por un error al excluir al exedil del PP de Bueu

La presidenta de la Mancomunidade de Concellos de O Morrazo y alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), se ha visto obligada a desconvocar la asamblea de aprobación de la subida de la tasa de la basura y presupuestos de 2026, que estaba prevista para hoy y posponerla para el lunes día 13, debido a un error de forma. Convoca de nuevo la comisión de Contas para el lunes día 6.

En principio se sospechó que la cancelación podría deberse a todo el movimiento en contra que está generando la subida de esta tasa, que para los hogares pasa de 67 a 126 euros anuales y se multiplica en los negocios entre los 200,400, 500 y 780 euros de cuota fija ylos 60 hasta los 4.964 euros de cuota variable dependiendo de superficie y plazas. Pero el motivo lo aclaró Gestido y hay que buscarlo en un error de forma de la convocatoria de la comisión de Contas previa a la asamblea, que se celebró el pasado lunes y que no incluyó al edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, que abandonó las siglas del PP en noviembre del año pasado y que se enteró por FARO de la celebración de dicha reunión.

En la convocatoria constaban los cuatro ediles del PP de Bueu, pero no el grupo no adscrito. Por eso que anunció que iba a impugnar la convocatoria , de ahí que la presidenta, en aras de realizar todo «el proceso perfecto» desconvocó la asamblea y se realizó dos nuevas convocatorias, incluyendo a Daniel Chapela.

«El tema es muy importante para que sea impoluto», señala la presidenta de la Mancomunidade que insiste en que esta desconvocatoria nada tiene que ver con la petición de la Federación de comerciantes (Fecimo) que ha solicitado frenar la imposición de la tasa. Araceli Gestido asegura que ya estaba prevista una reunión con Fecimo para el día 8 para explicar los números de la subida, que insiste en que es una cuestión de cifras que hay que aplicar por ley en base a números realistas.

Daniel Chapela manifiesta que el problema pudo estar en el Concello de Bueu que no remitió los cambios en la corporación. Respecto a la tasa, asegura que él va a votar en contra de la subida que considera que es «demoledora» para los negocios. Pone su propio caso ya que pasará de pagar 120 a 400 euros ya que tiene un negocio con dos locales. Considera lógicos también los argumentos de Fecimo y ayer comenzó la recogida de firmas en Bueu en contra de la subida con un encabezamiento en que la considera claramente «desproporcionada e inxusta tanto para as vivendas coma para os negocios». Pide que el gobierno de la Mancomunidade estudie otras opciones de financiación que no perjudiquen a las familias y al pequeño comercio y se retire la propuesta de modificación de la ordenanza del pleno de la Mancomunidade.

El PP apela al PSOE, EU y AV a votar en contra

Es la misma propuesta que plantea el PP a nivel de comarca que ayer apeló al PSOE, EU, AV y No Adscrito, que suman 9 ediles, a que voten en contra de la subida «brutal» que propone el BNG y que califican de «expolio» para el bolsillo de los vecinos. Recuerdan que la propuesta, que duplica tarifas, requiere de mayoría absoluta y que los nacionalistas no disponen de tanta representatividad ya que cuentan con 24 de los 55 miembros frente a los 22 del PP y precisan de 28 apoyos en total. Con los votos del PSOE (6 ediles, aunque el portavoz de Moaña anunció abstención) y de la representante de EU ya suman 30. Los populares insisten en que todo está en manos de los 6 ediles del PSOE, de EU, Alternativa dos Veciños (AV) que en el pleno ya votó a favor de la moción del PP en contra de la subida; y del edil no adscrito que también anunció su voto en contra. Piden que se unan al sentido común y no hagan seguidismo del BNG.

Sagrario Martínez exige a la diputada del PP que pida bajar Sogama

La responsable comarcal del PSOE y portavoz del grupo municipal en Cangas, Sagrario Martínez,se reúne el sábado con los ediles de los tres municipios para consensuar el voto del partido que en Cangas es a favor «y no por apoyo al BNG, sino por hacer las cosas justas». Dice que la culpa de esta subida está en el incremento de costes de Sogama y pide a la diputada del PP y concejala de Cangas, Dolores Hermelo, que si están tan preocupados por la subida, pidan una rebaja a Sogama. Añade que esta gestión le va en el cargo de parlamentaria que lleva implícito un sueldo de 57.500 euros al año y que sea valiente y hable con Sogama «que beneficia la Mancomunidade. Que no venga aquí a sacarse solo la foto».

Hosteleros de Moaña se unen a los comerciantes y tildan de «disparatada» la nueva tasa

La Asociación de Hosteleiros de Moaña se suma a las críticas de los comerciantes a la sensible subida de la tasa de la recogida y tratamiento de la basura que propone la Mancomunidade do Morrazo a través de su nueva ordenanza fiscal. Al igual que el colectivo Fecimo, los hosteleros abogan por frenar ese incremento que consideran «disparatado» y que afectaría de forma clara a sus negocios. Y es que para bares y cafeterías se contemplan pagos fijos de entre 200 y 500 euros y variables de entre 252 y 828 euros. Para restaurantes y bares con comidas la cuota fija sería de 400 euros y la variable podría llegar hasta los 2.508 euros si el establecimiento supera los 500 metros cuadrados.

Los hosteleros se quejan de que la subida se haya decidido «sin antes hablar con los sectores productivos ni con los colectivos vecinales». Recuerdan que «a nosotros también nos sube todo» y contraponen esta nueva tasa con las inspecciones de la Diputación para corroborar que separan correctamente la basura, práctica que no se ve reflejada en una rebaja de costes. Finalmente, los hosteleros alertan de los problemas del servicio de recogida, con acumulaciones de basura y restos vegetales. «Lo normal sería mejorar el servicio antes de subir su precio.