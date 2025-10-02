Alertan de intenso humo en la avenida de Marín sin detectar el foco
REDACCIÓN
Cangas
El Grupo Municipal de Emerxencias de Cangas y la Policía Local fueron alertadas en la noche del martes, en torno a las 21:30 horas, de un intenso humo en la zona de la avenida de Marín, en Reboredo. Los agentes confirmaron que efectivamente había mucho humo, pero no pudieron detectar el foco.
Sospechan que quizás se debió a una quema controlada de algún particular que ocasionó una concentración importante de humo, la cual alertó a los vecinos que llamaron a las fuerzas del orden. Sin embargo en el rastreo de la zona, los agentes no pudieron localizar ese foco.
